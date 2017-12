Telecinco se convirtió anoche en objeto de críticas en redes sociales después de que decidiera cortar la emisión de la película Frozen para irse a publicidad en medio de la canción Let it go, uno de los momentos cumbres de la cinta.

Rápidamente las redes sociales empezaron a llenarse de críticas a la cadena, a la que acusaron de falta de respeto a los espectadores. De hecho hubo quien, en tono de broma, llegó a amenazar con denunciar a la cadena en los juzgados.

Telecinco programa #Frozen en la noche más familiar del año y corta su canción estrella, #Suéltalo para colocar anuncios en medio.

Definitivamente han perdido el norte. pic.twitter.com/atysSnnzBk — JAVIER PORTERO (@Javier_Portero) 25 de diciembre de 2017

de camino a los juzgados para denunciar a Telecinco por poner anuncios en medio de LA canción. #Frozen pic.twitter.com/JLHzoWECfB — ᴍɪss ʜʏᴅᴇ ↬ ɪ sᴀᴡ ᴛʟᴊ ﹗ (@crismurfit) 24 de diciembre de 2017

@telecincoes acaba de cargarse el mejor momento de #Frozen. ¡Se han ido a publicidad en mitad de LET IT GO! pic.twitter.com/jXAAGVdSfz — Zuriñe Urizar (@Zuriur10) 24 de diciembre de 2017

Solo Telecinco Es Capaz De Ir A Publicidad En Medio Del Temazo De "Let It Go" En Frozen. Porque Telecinco Nunca Decepciona ¡Claro Que Sí, Guapi! #TelecincoLoHaVueltoAHacer #LaPolemicaEstaServida — Dayan San Juan Cobas (@Dayan_SanJuan) 25 de diciembre de 2017