Los zascas entre Pablo Motos y Mercedes Milá en 'El Hormiguero'

La expectación era máxima. Después de quince años siendo fiel a Telecinco, Mercedes Milá se pasaba este martes a la competencia para ser entrevistada por Pablo Motos en El Hormiguero. El resultado, como no podía ser de otra forma, estuvo a la altura.

Conscientes del interés generado, Motos y Milá decidieron darle a la entrevista un tono mordaz en el que ambos se lanzaron más de una pulla. “Tienes nuevo programa de televisión. ¿Ha empezado ya?”, comenzó preguntando el valenciano, lo que provocó el ‘enfado de la presentadora’. “¿Haces siempre lo mismo con tus invitados? ¿Una patada en la boca? Este domingo es el último de los tres primeros meses, desgraciado”, le espetó.

Sólo unos minutos después y, tras el reproche de Milá de que si no se había visto su programa no le hiciera la entrevista, Motos revalaba que sabía perfectamente que su programa “se llama Convenzeme con Z y se emite en Be Mad”, sin miedo a hablar de un canal de la competencia.

El siguiente zasca llegaba poco después. La presentadora confesaba que estaba “feliz de la vida porque nos ve gente dispar. La peluquera de este equipo me ha dicho que lo ve”. “Es muy falsa”, le espetó Motos. “¿Hay algún corte para publicidad? La voy a traer y te dirá si miente o no”, le dijo Milá.

Y así fue. En la pausa publicitaria ambos contaron que habían acudido a la peluquera para preguntarle si era cierto. “En la pausa me ha llamado cerdo”, revelaba Motos. “¿No me vas a pedir perdón?”, continuaba ante la impasividad de Milá.

La catalana aprovecha también para invitar a Motos a su programa. No obstante, en una nueva pulla, comentó al presentador que “editaría el programa porque hay mucha paja que quitar”.

El momento más divertido llegó cuando Milá dijo que es “importantísimo ser guarro. Es más divertido”. Esto llevó a que Motos le preguntara si era guarra. ¿A qué nivel eres cerda? ¿Eres de las que habla de pedos?”, preguntó. “Qué malo hay en tirarse pedos. Si vas conduciendo mucho mejor porque te viene el olorcito”, contestó la catalana.

Su salida de Gran Hermano

Pero, más allá del juego entre ambos comunicadores, Motos no obvió preguntar a Milá por su salida de Gran Hermano. “He sido una ta tan feliz con Gran Hermano. Han sido 16 años de entrega total que acabaron con mi salud. Hice las dos últimas ediciones con unas condiciones físicas y mentales”, confesó.

“Me atacó la tristeza, la melancolía, la inseguridad. Y para hacer Gran Hermano hay que tener pasión, ver el 24 horas. Y yo dormía muy poco por ello. Ahora soy otra persona”, añadió la presentadora, que explicó que había pedido un aumento de sueldo.

“¿Te has leído el último libro de Jorge Javier Vázquez?”, preguntó mordaz Motos. “No. Pero he estado en su obra de teatro. Es una persona con una capacidad de trabajo que yo no tengo”.